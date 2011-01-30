У Білопіллі збирають кошти на нового Сталіна

У місті Білопілля в Сумській області комуністи збирають пожертви на відновлення пам’ятника Йосипу Сталіну, який було знищено в Запоріжжі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Сумському обласному комітеті Компартії України.

«До Білопільського райкому КПУ йдуть комуністи і безпартійні, для яких ім’я Йосипа Віссаріоновича – це сторінка нашої славетної історії. Приносять добровільні внески – хто скільки може, долучаючись до спільної справи, розпочатої комуністами і ветеранами Запорізької області», – повідомили в обкомі КПУ.

«Так, приміром, один із білопільчан – Михайло СОХАНЬ – зробив внесок у розмірі 100 гривень, за що йому Білопільський райком КПУ висловив вдячність», - зазначається у повідомленні.