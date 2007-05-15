Богатирьова каже, що Партія регіонів готова йти на вибори хоч зараз

Координатор парламентської коаліції, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА впевнена, що цього тижня у Верховній Раді буде погоджений сценарій подій щодо проведення дострокових парламентських виборів в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Р.БОГАТИРЬОВОЇ.

„Я заявляю, що найпізніше у четвер відбудеться за участю Президента і прем’єр-міністра засідання Верховної Ради, де буде розглянуто погоджений сценарій дій щодо проведення дострокових парламентських виборів в Україні”, - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Між тим вона зазначила, що “на даний момент поки що дата виборів принципово не погоджена”. “Це найскладніша тема виходу із політичної кризи і думаю, що вона буде остаточно скріплена саме двома національними лідерами: Президентом та прем’єр-міністром. Це відбудеться, можливо, сьогодні, у вівторок, або в середу на спільній зустрічі робочої групи із ними. Але вже є всі підстави вийти на засідання Верховної Ради в четвер із пакетом узгоджених пропозицій”, - заявила Р.БОГАТИРЬОВА.

Водночас вона не наважується спрогнозувати, коли все ж відбудуться вибори „чи будуть вибори в середині літа цього року, чи, як ми вимагаємо, восени - залежить від дуже тонких політичних інструментів, які сьогодні обговорюються на засіданні робочої групи та між лідерами”.

Р.БОГАТИРЬОВА зазначає, що Партія регіонів готова йти на вибори будь-якого місяця. „Але наші виборці хочуть мати максимальну і чесну можливість прийти і проголосувати. На нашу думку, найкращий час для виборів - кінець жовтня, і причина зрозуміла. Літо - період відпусток, і значна частина виборців перебуватиме на відпочинку, як наслідок, вони не зможуть прийти на виборчі дільниці. Ми хочемо, щоб ці вибори пройшли не лише демократично, чесно та прозоро, але й стали максимально показовими як для нас, так і для європейської спільноти” – наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.