Хто представить Україну на наступному Євробаченні?

На запитання УНІАН відповіли відомі українські митці та мистецтвознавці.

Руслана Лижичко, співачка, народний депутат України:

БАЛЕТОМ ЄВРОПУ НЕ ЗДИВУЄШ

Я знаю точно, що Європу потрібно дивувати, її вже не здивуєш гарним обличчям, балетом чи піснею. Обов’язково має бути щось особливе, якась родзинка. Люди підсвідомо тягнуться до того, що рівняє стереотипи або піднімає їх до найвищого рівня. Справа в харизмі виконавця. Європу треба шокувати, щоб не залишити глядачів байдужими. Я б відправила туди цікавого й неординарного виконавця Василя Васильцева.

Микола Жулинський, голова Нацради з питань духовності, радник Президента України:

ТРЕБА ПОВЧИТИСЯ У СИМОНА ПЕТЛЮРИ

Я з соромом дивився фінал цьогорічного Євробачення. Я ніколи не думав, що в такій іпостасі – я навіть не можу сказати у творчій іпостасі – може виступати представник України.

Наскільки мені відомо, Андрій Данилко обдарована людина, але він не усвідомлює й не розуміє того, що ми країна, яка має свої унікальні голоси, свою унікальну пісенну традицію, унікальний потенціал співаків, котрі могли б гідно представити Україну.

Мене не втішає те, що Данилкові багато країн віддавали 10, 12 балів за такий, м’яко кажучи, «спів». Я дивився на представників Хорватії, Сербії, Словенії, Болгарії і думав про те, що вони співають своєю рідною мовою, намагаються показати високу майстерність виконання, вокальні дані й водночас, якийсь національний колорит. Це й має бути майбутнім Євробачення, а не те, що демонструвала цього разу Україна.

Я б хотів, щоб наступного року нашу країну на цьому конкурсі представляв співак чи співачка, які б співали українською мовою, мали прекрасний голос, виявили високу культуру виконання і які б продемонстрували справжній образ пісенної України.

1918 року Симон Петлюра відправив за кордон знамениту хорову капелу на чолі з Олександром Кошицею, лише для того, аби вона проїхала світом і продемонструвала, що таке українська культура, українська пісня. Це була презентація національного мелосу й високого рівня хорового співу. І справді, світ тоді дізнався про Україну більше, ніж би дізнався через сотні інших наших економічних звершень. Тому Євробачення потрібно використовувати розумно – для презентації справді нової України з багатющою пісенною культурою, колосальним потенціалом, який ми маємо, перед усім, в голосах.

Я наступного року відправив би на конкурс групу «Океан Ельзи». Вона зі своїм солістом Святославом Вакарчуком – це справді український феномен. Можна також відправити Ані Лорак, яка має прекрасний голос і могла б достойно представити Україну.

Ольга Герасим’юк, телеведуча, народний депутат:

НАМ БРАКУЄ ЗАХОПЛЕННЯ СОБОЮ

Я б послала на конкурс групу «Анна» зі Львова. Вона дуже цікава, ще не так розкручена у великому шоу-бізнесі, але її дуже добре знає молоде покоління. Це молоді люди з чудовим смаком, дуже українські, дуже сучасні.

Мене дуже тішить те, що Андрій Данилко зайняв друге місце. І я б на місці ЗМІ не мовчала – так, як це зараз роблять. Мені здається, що нам просто бракує захоплення собою.

Багато можна дискутувати щодо Вєрки, але це блискуча перемога, а Андрій – блискучий шоумен. Те, що він саме такий, може бути для когось прикрим, для когось – це яскравий зліпок того, що ми маємо – у житті, суспільстві, культурі.

Данилко сміється з багатьох речей… Але, як на мене, саме той народ здоровий, який уміє із себе посміятися. У характері Вєрки немає підлості, вона не брехуха, вона не боягузка, у ній немає жодної з рис, за які б нам могло бути соромно.

Олександр Пономарьов, співак:

ЄВРОПА НЕ БЕЗ ПОЧУТТЯ ГУМОРУ

Щиро вітаю Андрія Данилка з другим місцем на конкурсі Євробачення. Сам знаю, який нелегкий цей шлях, але Андрій пройшов його успішно. Схоже, що Європа не без почуття гумору.

Якщо говорити про Євробачення-2008, я б хотів бачити серед учасників конкурсу Ані Лорак. На мій погляд, вона зуміє гідно представити нашу країну.

Ані Лорак, співачка:

СКРИПКА ПОКАЗАВ БИ ГРАНДІОЗНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ШОУ

Я вважаю, що це має бути група “ВВ”. Я переконана, що Олег Скрипка покаже грандіозне національне шоу – так, як він це зробив на «Танцях з зірками-2».

Ассія Ахат, співачка: ДІВЧАТА ІЗ “69” ПІДКОРИЛИ Б ЄВРОПУ Я думаю, що гідно представити Україну на Євробаченні-2008 зможе група «69». У дівчатах поєднується жіноча краса, ніжний голос, доповненням до шоу стане їхня гра на музичних інструментах. Сподіваюся, вони перемогли б.

Оксана Білозір, заслужена артистка України, народний депутат:

БУДЕ МИР, БУДЕ Й ПІСНЯ

Євробачення змінюється, змінюються й акценти. Якщо взяти торішній конкурс, то це було щось дуже дивне. Цей вибір Європи саму ж Європу й здивував. Я маю на увазі отих фінів...

Наша Вєрка Сердючка, яка представляла жанр кабаре, була найкраща в цьому жанрі, тому що цей жанр сьогодні цікавий і начебто актуальний. Ми ще не знаємо, що буде актуальним, наскільки буде благодатна мирна ситуація у світі наступного року.

Торік ситуація – був конфлікт на Балканах, дуже серйозний конфлікт в Іраку... Усі ці темні події залишають свій відбиток і на творчості, тому оті фіни виграли... Якщо пануватимуть мир, найде якесь просвітлення, то ми матимемо яскраві зразки високого мистецтва. І тоді й Україна направить кандидата “в цьому напрямку”.

Ганна Чміль, голова Держслужби кінематографії:

ДОБРЕ, ЯКБИ ПОЇХАВ ВАКАРЧУК, АЛЕ ВІН НЕ ЗАХОЧЕ

Я відправила б на Євробачення-2008 групу «Океан Ельзи», але Святослав Вакарчук, мабуть, не захоче… Тоді нехай би Україну представляв справжній національний колектив, який несе первинність, першоджерельність української культури. Я б виставила ансамбль українського автентичного співу «Божичі».

Олег Скрипка, лідер групи “ВВ”:

ТІЛЬКИ БАБА ПАРАСКА!

Якщо слідувати логіці подій – хто представляє Україну й хто виграє, – то жодної іншої сильної фігури, крім баби Параски, я не бачу. Тобто це має бути якийсь проект з бабою Параскою. Я навіть готовий бути його продюсером. Це буде повне поєднання політики, маразму, і, звичайно, повної відсутності музики.

Євробачення – якесь культурне збочення. Воно б’є по головах, публічність таких заходів ображає гідність дуже багатьох людей. Воно несе не культуру в маси, а навпаки. Люди, яким це не подобається, перебувають у дуже “ображеному” становищі...

Загалом ситуація з Євробаченням дуже абсурдна, і її важко коментувати.

Оксана Климончук