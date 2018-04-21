Сюзанна без кармана, Стьопа-барабан, Юля-кааліция... (рейтинг прізвиськ)

Втомлюєшся щодня згадувати посади, імена та регалії наших чиновників, політиків, інших “дєятєлєй”. А тому і журналісти, і політично грамотні та неграмотні люди, звичайні українці, хто з доброю посмішкою, а хто – з неприязню придумують своїм і чужим обранцям безліч прізвиськ. Заслужених або просто навіяних. Фактично це другі імена, якими здебільшого користуються, згадуючи “сильних світу”. Так і коротше, і звучить яскравіше. Ми спробували зібрати найбільш вдалі з них. Якщо згадаєте інші (тільки давайте будемо політкоректними) – доповнюйте.

ПроФФесор, Янек Без коментарів...

Пасічник

Це найбільш толерантне прізвисько Президента, яке він отримав за любов до бджіл. Ющенка ще називають Ющ і Месія.

Юля-кААліция

Юлія Тимошенко за свою яскраву політичну кар’єру отримала чимало яскравих політичних прізвиськ. Серед найбільш толерантних – “Тюлька”, “Леді Ю”, Снігуронька (за любов до білого вбрання), "каравай з вухами" .

Раїса Фантомасівна

Раїса Богатирьова цього року начебто зробила косметичну операцію з підтяжкою шкіри на обличчі. Сама вона спростовує це, однак багатьом це дало привід для чуток. І тепер її значно помолоділе обличчя багато хто порівнює з маскою відомого французького кіногероя.

Мороз-всьому-голова Голова Парламенту Олександр Мороз отримав чимало нелітературних прізвиськ одразу, щойно отримав сьогоднішню посаду. Опускаємо їх усі, аби не образити Олександра Олександровича.

Наташа-генератор

Наталія Вітренко у статусі кандидата в Президенти України пропонувала цікавий метод вирішення енергетичної проблеми: "В Україні розпочнеться масове спорудження геліоаеробаричних теплоелектростанцій (ГАБ ТЕС). Ці електростанції використовують відтворювальні ресурси енергії вітру і сонця..."

Валя-золота ручка Валентина Семенюк, голова ФДМУ отримала прізвисько від однієї з журналісток на честь відомої крадійки 20-х років минулого століття. Сонька-золота ручка, яку називають “мамою російського криміналу”, дякуючи своєму адвокатові на колінах, примудрилася стягнути з його руки золоту каблучку.

Стьопа-барабан Степан Гавриш, нинішній суддя Конституційного суду, кажуть, багато говорить, але всередині порожній, немов музичний інструмент, обтягнутий шкірою.

Льоша-мерседес Олексій Івченко на посаді голови Нафтогзу прославився як любитель дорогих автомобілів та бучних вечірок (йому приписували проведення дорогої новорічної вечірки за державний кошт)

Льоня-космос

Мера Києва Черновецького по прізвищу називають хіба що в газетах та в офіційних ситуаціях. Прославився “польотом думки” та “зв’язком із космосом”

Нестор-ураган, він же Батхед

Нинішній міністр МНС Нестор Шуфрич відомий своїм запальним характером. І на знизання плечима, чому його призначили на нинішню посаду, жартома відповідали: “це ж чоловік-ураган!”. Батхед – дебільнуватий мультяшний герой дебільнуватого британського мультфільму.

Микола Янович Дапашліви

Азаров заслужив це прізвисько завдяки своїм яскравим висловлюванням. Найбільше запам’ятався останній його шедевр, вимовлений з трибуни ВР під час обговорення бюджету на 2007 рік, коли Азаров вигукнув своїм опонентам: “Да пошлі ви всє!”

Гриша-спецназ Екс-СБУшник Григорій Омельченко, давно ставши народним депутатом, не покидає улюбленої справи і де-факто залишається офіцером СБУ.

Коля-паровоз Микола Рудьковський, міністр транспорту ніяк не хоче визнати провину робітників Укрзалізниці, через дії яких нещодавно зійшов з рейок Столичний експрес. Незважаючи на відповідні висновки міліції, міністр твердить, що це справа рук терористів.

Яша-баяніст або Честь-імєю-по-визову Ян Табачник, улюблений баяніст екс-президент Леоніда Кучми й досі знімає свою улюблену програму “Честь имею”. Тепер його ВІП-гості – представники нової влади, переважно донецького походження.

Боря-хто-замовляв-таксі-на-Дубровку Нардеп Борис Колесников був помічений за кермом авто, що привезло Рената Ахметова на його першу прес-конференцію. Так і залишився шоколадний магнат у свідомості українців водієм Ахметова.

Сюзі Кью, Сюзанна без кармана Це і багато інших, не менш “приємних” визначень вигадали українці для судді КС, яку звинуватили в отриманні хабарів

"Голова професора Доуеля" або "Застьогнутий”

Анатолія Кінаха називають так за флегматичність і зовнішню відсутність емоцій.

Петро Рошенович, або ж Шоколадний заєць

Петро Порошенко нікуди не дінеться від своєї “солодкої” слави

Ді-джей Микола або Коля-мегафон Микола Томенко (бажаємо йому швидшого одужання) отримав свої головні прізвиська після виступів на революційному Майдані-2004.

Арина Родіоновна, Вірванна Губернатора київської області Віру Ульянченко не раз називали Ариною Родіоновною Віктора Ющенка.

Пастор Ось так, лаконічно і дещо по-мафіозному назвали Олександра Турчинова усього лиш за його протестантську віру.

Коба Погрозливо звучить прізвиського Йосипа Вінського. Лише тому, що Йосип...

Троцький Сучасний український Троцький – зовсім не ворог українського Коби. А навіть однопартієць. Це – бютівець Андрій Шкіль, якого прозвали так за зачіску й борідку.

Голохвастов Дії Сергія Головатого у квітні цього року, коли він раптово став на боці коаліції, декому нагадали головного героя “За двома зайцями”

Діоген Анатолій Толстоухов під час помаранчевої революції закрився в своєму урядовому кабінеті, куди нікого не впускав протягом кількох днів.

Бурятіно

Юрій Єхануров - бурят за націоналістю.

Кролик Сєня

Арсеній Яценюк отримав прізвисько за свою зовнішність.

А от поганяло Кіндер-сюрприз Арсенюк отримав недарма. Нині він – наймолодший міністр.

Саддам Іванович Безперечно, Адам Мартинюк отримав це садистське прізвисько абсолютно безпідставно...

Директор парламенту Олександр Волков досі утримує це почесне звання – заміни в нинішній ВР йому не знайшлося.

Сірьожа-підрахуй Цього героя теж ніхто не переплюнув, а тому Сергій Ківалов залишається “головним підрахуєм” країни.

Дмитро Стаховський