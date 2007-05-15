Мороз наполягає, щоб його не зачіпали приблизно до березня 2011 року

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ наполягає на тому, щоб вибори до парламенту відбувалися у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, якою найбільш оптимальною є дата проведення виборів. «Я вже назвав цю дату і буду її відстоювати. Це приблизно березень 2011 року», - сказав голова ВР.

В іншому випадку, за його словами, необхідно внести зміни до Конституції України, які б надавали право парламенту самому приймати рішення про дострокові вибори. За його словами, ці зміни до Конституції завтра будуть обговорюватися представниками органів місцевого самоврядування на консультативно-дорадчій раді при голові ВР.

Крім того, О.МОРОЗ вважає за потрібне, аби Конституційний Суд дав свій висновок стосовно норм Конституції згідно з якими Президент може розпускати Верховну Раду.

Відповідаючи на запитання, чи буде СПУ блокуватися з Партією регіонів на дострокових виборах, О.МОРОЗ сказав: «Коли це буде, то я вам скажу».