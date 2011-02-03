Немиря: українці спостерігатимуть, як Польща зреагує на Януковича

Заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ заявляє, що під час візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Польщі офіційна Варшава не повинна ухилятися від оцінки дій влади України по відношенню до опозиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він сказав в інтерв’ю Польському прес-агентству (ПАП).

«Не можна вдавати, що нічого не сталося, та закривати очі на те, що своїми діями ЯНУКОВИЧ та підпорядкована йому прокуратура підтверджують, що вони будують в Україні авторитарну систему», - сказав Г.НЕМИРЯ, коментуючи ненадання згоди Генеральною прокуратурою України на виїзд лідера “Батьківщини” Юлії ТИМОШЕНКО до Брюсселя.

«Шкода, що такими заборонами ЯНУКОВИЧ відсуває Україну від перспективи членства у Європейському Союзі», - підкреслив він.

«Сподіваюся, що під час візиту ЯНУКОВИЧА до Варшави (у четвер) польська сторона відповідним чином оцінить кроки ЯНУКОВИЧА по відношенню до своєї опонентки. Українці будуть пильно спостерігати, як Польща відреагує на це», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він вважає, що заборона виїзду для Ю,ТИМОШЕНКО не є демократичним способом боротьби з політичними противниками.

«Режим ЯНУКОВИЧА не має нічого спільного із європейською демократією, якої він офіційно намагається досягти», - заявив Г.НЕМИРЯ.