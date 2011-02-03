Янукович сьогодні летить до Польщі
На запрошення Коморовського
3-4 лютого Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на запрошення Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО відвідає Республіку Польщу з державним візитом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, головною метою візиту є подальше поглиблення відносин з Республікою Польща як близьким сусідом і стратегічним партнером України.
У ході візиту передбачаються переговори В.ЯНУКОВИЧА з Б.КОМОРОВСЬКИМ та іншими керівниками Польщі.
Програма візиту проходитиме у містах Варшава і Гданськ.
3 лютого Президент України разом з польським колегою головуватиме на українсько-польських переговорах, за підсумками яких відбудеться підписання двосторонніх документів та спільна прес-конференція глав двох держав.
Значна увага під час візиту приділятиметься питанням українсько-польської співпраці у підготовці до проведення Євро-2012. Так, президенти України і Польщі оглянуть будову Національного стадіону Варшави та ознайомляться з ходом його спорудження.
Також Президент України візьме участь у 10-му Економічному форумі «Україна – Польща» та Конференції керівників регіонів України і Республіки Польща.
Планується також, що 4 лютого В.ЯНУКОВИЧ відвідає Гданськ, де зустрінеться з представниками місцевої влади і ділових кіл.