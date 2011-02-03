Москаль: у мене чотири картки для голосувань

Депутат від НУНС Геннадій Москаль запевняє, що в нього немає ніяких боргів в опозиційному уряді.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ТВі, коментуючи інформацію про перспективу свого виключення з опозиційного уряду.

"Опозиційний уряд не є філією БЮТу. В опозиційному уряді є представники Нашої України, "За Україну!", "Народної самооборони", "Захисників вітчизни", - зазначив Москаль.

"Я не входжу ні в яку партію. У мене немає начальників", - додав депутат.

"Не раджу опиратися на різні чутки. Заяви від Соболєва не було. Давайте візьмемо всіх міністрів опозиційного уряду і проаналізуємо їх діяльність тільки по ЗМІ. Давайте подивимося, хто набере більше балів по виступах, по критичних… Якби кожен міністр опозиційного уряду виконував так сумлінно свої обов’язки як я щодо пана Могильова і МВС! У мене ніяких "боргів", - запевнив Москаль.

Пояснюючи свою позицію щодо голосування за зміни до Конституції щодо виборів у Верховну Раду та виборів президента, депутат зазначив, що "потрібно бути реалістом".

"За 57 днів неможливо провести вибори, бо подання ЦВК до Конституційного Суду ще не розглянуто. А яке рішення буде я вам зараз можу сказати. Конституційний Суд став філіалом адміністрації президента", - додав Москаль.

Він також повідомив, що у нього є чотири картки народного депутата для голосувань.

"Три картки у мене є вдома, а одна зі мною. Дублікат роблять буквально за півгодини. Але він запрограмований тільки на один день", - повідомив депутат.

"Обдурити не можна. Можна сказати, що загубив картку і тоді виготовлять нову, але ту, що загубив, так як в банкоматі - анулюють", - пояснив він.

Українська правда