Таємничі «клієнти» підписали мирову з дружиною і тестем Луценка

Міліція відмовила в порушенні кримінальної справи за заявою про шахрайство стосовно сім`ї екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив адвокат Роман КРАВЕЦЬ.

Р.КРАВЕЦЬ прокоментував статтю в інтернет-виданні FROM-UA "Доходи сім`ї Луценка– екс-глава МВС за два роки став доларовим мільйонером". За матеріалами статті, Р.КРАВЕЦЬ напередодні арешту екс-міністра наприкінці 2010 року подав заяву до МВС про шахрайські дії дружини екс-міністра Ірини ЛУЦЕНКА і його тестя Степана НАРЕМБІКА за фактом неповернення позики у розмірі 25 мільйонів гривень. Як стверджувалося в інтернет-виданні, зараз на підставі заяви Р.КРАВЦЯ міліція порушила кримінальну справу стосовно родичів Ю.ЛУЦЕНКА і його самого.

"Така заява з мого боку дійсно мала місце", – підтвердив Р.КРАВЕЦЬ. "Проте зараз сторони досягли мирової угоди і підстави для порушення кримінальної справи відсутні. Подробиці угоди я розголосити не можу. Жодних претензій до сім`ї ЛУЦЕНКА мої клієнти не мають. Наскільки мені відомо, МВС винесло постанову у відмові в порушенні кримінальної справи", – сказав адвокат.

На питання журналістів, чи відбулося повернення позики його клієнтам сім`єю Ю.ЛУЦЕНКА під тиском співробітників міліції, адвокат заявив: "Мені невідомо про тиск. Справа була врегульована між сторонами у порядку цивільно-правових відносин".

Р.КРАВЕЦЬ не став відповідати на питання журналістів, чи була відшкодована вся сума позики, а також на питання про особи своїх клієнтів. Водночас він не спростував наявність споріднених зв`язків клієнтів з сім`єю екс-міністра МВС.

"Змушений був зробити дане роз`яснення після звернень до мене ряду інтернет-видань. – сказав Р.КРАВЕЦЬ. - Використовувати зазначену заяву в МВС некоректно. Кому вигідний подібний витік інформації – судіть самі. Не виключаю, що мої клієнти можуть розглянути питання про подання судового позову за публікацію конфіденційної інформації».