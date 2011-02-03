У Вінниці побили головного редактора газети - він у комі

12:06, 03 лютого 2011
Політика
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Міліція з’ясовує усі обставини

У Вінниці з черепно-мозковою травмою госпіталізованого головного редактора однієї з обласних газет.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

Його було доставлено до лікарні 2 лютого вночі. Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму. 43-річний чоловік перебуває у тяжкому стані в реанімаційному відділенні.

Міліція з’ясовує усі обставини.

Як  повідомляє Обком, невідомі побили чоловіка у дворі багатоповерхівки, коли той повертався з роботи додому. Сергій Рибаченко зараз перебуває в комі.

 

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