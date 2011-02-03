Янукович пропонує ліквідувати урядові комітети

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет міністрів України", яким передбачається ліквідація інститутів урядових органів, які діють в системі міністерств, а також урядових комітетів.

Текст відповідного законопроекту оприлюднений на офіційному сайті Верховної Ради.

В.ЯНУКОВИЧ пояснює необхідність прийняття закону оптимізацією питань організації та порядку діяльності Кабінету міністрів.

Проектом закону також передбачається підвищення ролі міністра як члена уряду. З цією метою Закон "Про Кабінет міністрів України" пропонується доповнити положенням, відповідно до яких перший віце-прем`єр-міністр, віце-прем`єр-міністр за рішенням Президента України очолює міністерство.

Запропоновані проектом закону зміни передбачають вилучення положень закону, які не стосуються предмету його правового регулювання, зокрема, тих його норм, які встановлюють повноваження міністра як керівника відповідного міністерства, а не як члена Кабінету міністрів України.

Крім того, положеннями законопроекту передбачається внесення змін до закону в частині визначення організації діяльності Секретаріату Кабінету міністрів шляхом запровадження посади керівника Секретаріату Кабінету міністрів, уточнення структури Секретаріату Кабіну, встановлення граничної чисельності працівників Секретаріату Кабміну.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що реалізація цього законопроекту не призведе до додаткових витрат з державного бюджету України.

Крім того, на його думку, проект закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.