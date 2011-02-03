Вдова Гонгадзе нагадала журналістам про сторожових собак

Вдова журналіста Георгія Гонгадзе, ведуча української служби радіостанції “Голос Америки” Мирослава ГОНГАДЗЕ вважає, що у погіршенні ситуації в Україні зі свободою слова винна не лише влада, а й самі журналісти та власники медіа.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила у зверненні до учасників круглого столу на тему: «Демократія по-українськи», який сьогодні відбувся в Інституті Горшеніна.

За словами М.ГОНГАДЗЕ, сьогодні всі бачать, що ситуація зі свободою слова в Україні погіршилась. «Але причинами цього, на мою думку, є не лише дії сьогоднішньої влади, а, перш за все, нездатність самих журналістів та власників медіа за минулі роки створити дієві незалежні медіа та діючу систему захисту журналістської професії», - сказала вона.

На думку М.ГОНГАДЗЕ, принципи незалежної журналістики не вкорінились в Україні за часів президентства Віктора ЮЩЕНКА. «Хоча сам Президент ніби сповідував демократичні принципи і був ліберальний до преси – діяльність журналістів більше нагадувала броунівський рух без чітких принципів діяльності», - зауважила вона.

За словами М.ГОНГАДЗЕ, для того, щоб система незалежної преси запрацювала, необхідно аби суспільство та самі журналісти прийняли спільні принципи взаємоіснування. На її думку, суспільство має відчути, що журналісти є захисниками суспільних інтересів і людей, а не рупорами та промоутерами представників влади. «А журналісти, якщо вони дорожать професією та свободою, також мають погодити принципи роботи і їх дотримуватись. Журналісти, як казав колись Георгій, мають бути «сторожовими собаками» демократії. Свобода слова - це базовий принцип функціонування демократичного суспільства», - зазначила вона.

М.ГОНГАДЗЕ переконана, що без свободи слова не буде незалежної демократичної України. «І тут українцям немає на кого нарікати. Доведеться крок за кроком будувати цю систему, самим переборюючи тиск влади, яка, якою б демократичною не була, ніколи не погодиться з тим, що її критикують», - наголосила вона.

За словами журналістки, сьогодні українська влада намагається продемонструвати, що вона проводить всеохоплюючі реформи і переконати, як суспільство, так і Захід, що найважливіше у суспільстві - це стабільність. М.ГОНГАДЗЕ погодилась, що Україні справді необхідна стабільність, але не за рахунок придушення опонентів і нетерпимості до плюралізму думок у суспільстві.

«Чи можна було попередити останні події в Україні - відбирання бізнесу, затримання опозиції, переслідування правозахисників, стеження за опонентами і безконтрольну поведінку парламентаріїв у Верховній Раді? Переконана, що так. Не сидів би сьогодні ЛУЦЕНКО, ДІДЕНКО і, можливо, скоро ТИМОШЕНКО, якби попередня влада, уособленням якої вони були, справді виконала свою передвиборчу обіцянку і посадила усіх бандитів у тюрми», - наголосила М.ГОНГАДЗЕ.

Вона переконана, що нині Україна могла мати іншого Президента й іншу країну. «Ці люди сьогодні, перш за все, повинні нарікати на себе, оскільки не виконали свого головного обов`язку - очистити Авгієві стайні українського бізнесполітикуму. Саме тому, замість верховенства права, на утвердження якого вони мали аж 5 років, в Україні продовжує діяти принцип: «закон, як дишло - куди повернеш, туди і вийшло», - вважає журналістка.

За її словами, нова українська влада намагається переконати всіх у тому що прийшла на довго і всерйоз, і не лише українське суспільство, але й західні держави. «Але Захід давно прекрасно усвідомлює, що в Україні відбувається узурпація влади у фінансових інтересах окремої групи політиків. Питання у тому, що західні уряди вже звикли до політичних маніпуляцій української «еліти» і, відверто кажучи, не особливо воліють втручатись у цей процес», - вважає М.ГОНГАДЗЕ.

Вона підкреслила, що, безумовно, інтерес Заходу полягає у тому, щоб Україна розвивалась як демократична держава, але у Вашингтоні чи Брюсселі кажуть, що вони не можуть будувати в Україні цивілізоване суспільство замість самих українців. «Треба зрозуміти, що Президент ЯНУКОВИЧ прийшов до влади демократичним шляхом, і на Заході звикли поважати вибір народу. Останні оцінки ситуації в Україні, критичні коментарі з боку західних експертів та навіть урядовців пов`язані з тим, що режим в Україні серйозно перегнув палку. Захід відчуває, що після авторитарних Росії та Білорусі втрачає останню надію демократії та плюралізму на пострадянському просторі, що дуже скоро може вилізти боком. Утиски та переслідування переростають у серйозну хворобу, нарив, який, якщо не почати лікувати, рано чи пізно прорве. І ні США, ні Європі не потрібна ще одна зона нестабільності в середині Європи», - наголосила М.ГОНГАДЗЕ.

«Отже сьогодні українцям треба відверто сказати собі: «Ми нікому не потрібні, ніхто нам не допоможе» і почати намагатись випливти самостійно. І я бажаю вам плідної дискусії на цьому круглому столі, щоб знайти шляхи і почати це робити. Краще пізно, ніж ніколи», - зауважила М.ГОНГАДЗЕ.