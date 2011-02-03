З опозиційного уряду виженуть трьох міністрів

Зі складу опозиційного уряду планується звільнити трьої міністрів за співпрацю з провладною більшістю.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в опозиційному уряді.

Зокрема, зі складу опозиційного уряду планується вивести міністра внутрішніх справ Геннадія МОСКАЛЯ та двох віце-прем’єр-міністрів – Юрія КАРМАЗІНА та Володимира СТРЕТОВИЧА.

За словами співрозмовника агентства, рішення буде ухвалюватися на засіданні фракції ««БЮТ-Батьківщина», оскільки опозиційний уряд створювався саме рішенням цієї фракції.

Крім того, співрозмовник зазначив, що виключення зі складу опозиційного уряду пов’язане з голосуванням вищевказаних осіб 1 лютого за зміни до Конституції щодо продовження повноважень нинішнього складу Верховної Ради.