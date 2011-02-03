Ар'єв просить Пшонку розслідувати фальсифікацію голосування у ВР

Народний депутат України Володимир АР`ЄВ (фракція НУ-НС), перебуваючи у Вашингтоні, направив до Генеральної прокуратури заяву з проханням розслідувати фальсифікацію голосування за зміни до Конституції від його імені у парламенті 1 лютого.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Народної самооборони".

"Зазначена подія була би неможливою без протиправного втручання у систему електронного голосування у зв`язку з тим, що я особисто, маючи при собі електронну картку для голосування, перебував у літаку, який прямував до Сполучених Штатів Америки", - йдеться у заяві В.АР`ЄВА.

Депутат у заяві на ім`я генпрокурора Віктора ПШОНКИ зазначив, що, відповідно до частини 3 статті 84 Конституції України, "голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом особисто".

"Я не передавав свою електронну картку для голосування жодній особі. Я не здійснював ніяких дій для виготовлення копії такої картки, чи будь-якого пристрою для голосування від мого імені стороннім особам", - підкреслив В.АР`ЄВ.

Депутат наполягає на тому, що голосування, яке відбулось від його імені та за його відсутності, без його відома та всупереч його волі, є грубим порушенням конституційного права народного депутата на голосування особисто. "Голосування в такий спосіб могло відбутись тільки за втручання осіб, які займають певні службові посади та мають доступ до електронної системи голосування", - переконаний він.

"Відповідно, ці факти свідчать про наявність ознак злочину, передбаченого частиною 2 статті 344 Кримінального кодексу "Втручання у діяльність державного діяча". На підставі викладеного вище прошу порушити кримінальну справу, встановити осіб, винних у скоєнні цього злочину, та притягнути їх до відповідальності", - йдеться у заяві В.АР`ЄВА.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Конституції України” щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

“За” проголосували 310 із 350 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон підтримали 180 депутатів із фракції Партії регіонів, 7 – з фракції “БЮТ-Батьківщина”, 41 депутат від НУ-НС, 25 – від КПУ, 20 – від Народної партії та 37 позафракційних депутатів.

В.АР`ЄВ заявив, що не голосував за внесення змін до Конституції України, тому що перебуває у США. За інформацією прес-служби партії «Народна самооборона», В.АР’ЄВ наголосив: «Я з карткою для голосування. А вона «проголосувала» за зміни до Конституції. Буду ініціювати внутрішнє розслідування у Верховній Раді».