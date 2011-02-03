Круглий стіл «Вплив на Європу політичної ситуації в арабських країнах»

У п'ятницю, 4 лютого, о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Вплив на Європу політичної ситуації в арабських країнах».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Учасники круглого столу: представник МЗС Віталій БІЛАН представник Посольства Єгипту в Україні Мустафа АЛІ історик, заступник голови партії "Сильна Україна" Кость БОНДАРЕНКО директор Центру близькосхідних досліджень Ігор СЕМИВОЛОС політолог Олександр ПАЛІЙ директор Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3-й поверх).

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