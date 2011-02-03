Круглий стіл «Вплив на Європу політичної ситуації в арабських країнах»

13:10, 03 лютого 2011
Політика
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У п'ятницю, 4 лютого, о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Вплив на Європу політичної ситуації в арабських країнах».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Учасники круглого столу:

представник МЗС Віталій БІЛАН

представник Посольства Єгипту в Україні Мустафа АЛІ

історик, заступник голови партії "Сильна Україна" Кость БОНДАРЕНКО

директор Центру близькосхідних досліджень Ігор СЕМИВОЛОС

політолог Олександр ПАЛІЙ

директор Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3-й поверх).

 

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