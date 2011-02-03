Кожем’якін: карткою Мовчана за зміни до Конституції голосував Полянчич

Перший заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщини» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН стверджує, що картку для голосування народного депутата Павла МОВЧАНА перед голосуванням за зміни до Конституції забрали представники фракції НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КОЖЕМ’ЯКІН заявив сьогодні журналістам.

За його словами, у ЗМІ з’явилася інформація з посиланням на П.МОВЧАНА, що він не голосував за зміни до Конституції, оскільки перебував на лікарняному.

«Але це неправда. Цей депутат через депутатів із фракції НУ-НС попросив, щоб вони забрали його карточку. Я можу назвати прізвище людини, яка зайшла у нашу фракцію і забрала карточку пана МОВЧАНА і проголосувала біля себе. Це пан ПОЛЯНЧИЧ», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.