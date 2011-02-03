Генпрокуратура відповіла Ар’єву

Генеральна прокуратура України готова розглянути скаргу народного депутата Володимира АР’ЄВА стосовно того, що за його відсутності у Києві “хтось” у Верховній Раді голосував його карткою, якщо він подасть відповідне звернення.

Про це УНІАН поводили у прес-службі Генпрокуратуті, зауваживши, що на сьогодні у розпорядженні ГПУ немає будь-якої заяви В.АР’ЄРА або заяви інших народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу "Народної самооборони", Володимир АР`ЄВ, перебуваючи у Вашингтоні, направив до Генеральної прокуратури заяву з проханням розслідувати фальсифікацію голосування за зміни до Конституції від його імені у парламенті 1 лютого.

Депутат у заяві на ім`я генпрокурора Віктора ПШОНКИ зазначив, що, відповідно до частини 3 статті 84 Конституції України, "голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом особисто".

"Я не передавав свою електронну картку для голосування жодній особі. Я не здійснював ніяких дій для виготовлення копії такої картки, чи будь-якого пристрою для голосування від мого імені стороннім особам", - підкреслив В.АР`ЄВ.

"Відповідно, ці факти свідчать про наявність ознак злочину, передбаченого частиною 2 статті 344 Кримінального кодексу "Втручання у діяльність державного діяча". На підставі викладеного вище прошу порушити кримінальну справу, встановити осіб, винних у скоєнні цього злочину, та притягнути їх до відповідальності", - йдеться у заяві В.АР`ЄВА.