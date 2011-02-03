Немиря: Європа стала чіткіше розуміти, що відбувається в Україні

Заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ вважає, що Європа стала набагато чіткіше розуміти процеси, що відбуваються в Україні.

Таку думку він висловив в інтерв’ю проекту “УНІАН-Новини ЄС” по завершенні свого візиту до Брюсселя 1-2 лютого.

“Порівняно з моїм попереднім візитом у грудні минулого року я відчув, що зараз є набагато більш чітке, рельєфніше розуміння, яке ґрунтується на фактах, не лише тих, які надходять з України, а й на оцінках незалежних експертів, як українських, так і міжнародних”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

Заступник голови “Батьківщини” зауважив, що в останні місяці було оприлюднено низку рейтингів світових авторитетних аналітичних центрів, і за усіма цими рейтингами Україна скочується вниз як у питаннях демократії, так і в питаннях економічних.

“Розуміння ситуації набагато адекватнішим є зараз, ніж кілька місяців тому”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

На його думку, період вичікування щодо можливих змін або корекції курсу нинішньої влади також добігає кінця, оскільки нинішня влада фактично рік вже керує країною.

“Були дані обіцянки, у тому числі під час першого візиту Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, і є аналіз експертів. Таким чином, вже є достатньо матеріалу і часу для того, щоб зробити відповідні висновки, а висновки є невтішними», - сказав Г.НЕМИРЯ.

У ході свого візиту до Брюсселя представник “Батьківщини” провів зустрічі, зокрема, з комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Стефаном ФЮЛЕ та представниками основних політичних фракцій Європарламенту.