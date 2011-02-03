Голови трьох облрад вимагають відставки Табачника

Голови Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської обласних рад Олексій КАЙДА, Олег ПАНЬКЕВИЧ та Олександр СИЧ вимагають відправити у відставку міністра освіти та науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі тернопільської обласної організації ВО «Свобода», про це йдеться у спільному зверненні до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Автори звернення наголошують, що «псевдоновації міністра освіти Д.ТАБАЧНИКА промовисто засвідчують цілком повернення у типово радянську антиукраїнську систему освіти і фінансове відчуження її від можливостей більшості українців».

«Перший вектор нищення освіти спрямований на демонстративне усунення української гуманітарної складової з навчального процесу. Це виявляється у низці резонансних рішень, що підривають духовні основи незалежності нашої держави та порушують основне право титульної нації на утвердження власної самобутності. Йдеться про зменшення прохідного балу з української мови під час вступу до вишів, скасування іспиту з української мови при завершенні бакалаврату та під час вступу до аспірантури та можливість тестуватися мовами національних меншин, переведення на навчання іноземців з державної української мови на російську», сказано у зверненні.

Також голови облрад - члени ВО «Свобода» наголошують, що особливе несприйняття викликає проект Концепції мовної освіти в Україні, який передбачає "вільний вибір мови навчання". Натомість, вважають підписанти, це може призвести до «добровільно-примусового права відмовлятися від вивчення української мови».

«Документ ТАБАЧНИКА подібний до радянської постанови 1958 року. Зазначена концепція має демонстративне антиукраїнське спрямування з хибним констатуванням багатонаціональності нашої держави, де насправді проживає абсолютна більшість українців – 77,8%, що через Голодомор, репресії та терор були позбавлені елементарного права здобувати освіту рідною українською мовою. Концепцією намагаються впровадити в освітній простір абсолютно невідповідні терміни: "людиноцентризм", "природовідповідність" тощо, за якими криється єдина мета: усунути українську національну складову освіти», переконані голови облрад.

Вони також розкритикували перетворення шкільного курсу зарубіжної літератури у курс російської літератури та переписування підручників з історії України, «звідки брутально вилучають історичні факти протиборчого змагання нашої нації за право мати незалежну державу».

«Зокрема, з підручника історії для 5-го класу вилучено "помаранчеві" події, факт союзництва СРСР з нацистською Німеччиною, боротьбу УПА з нацистами та портрет Героя України Романа Шухевича, Голодомор як геноцид нації, організований Москвою, масштабну повоєнну русифікацію українських шкіл у 50-х роках, масові репресії українців у 30-80-ті роки, вбивчу більшовицьку колективізацію та атеїстичну чуму ХХ століття. Отже, знищення української гуманітарної складової освіти – добре продуманий план міністра-українофоба», –вважають підписанти звернення.

Ще одним напрямком нищення української освіти вони називають повернення її у корупційне русло у зв’язку з руйнуванням системи ЗНО.

«Міністерство змінило умови вступу до вишів, запровадивши разом із результатами ЗНО бали шкільного атестата, бали із підготовчих курсів вибраного абітурієнтом вишу, бали вищого навчального закладу та незаконно звільнило досвідченого керівника Українського центру оцінювання якості освіти Ігоря ЛІКАРЧУКА, призначивши на цю посаду п. ЗАЙЦЕВУ – заступницю ТАБАЧНИКА, уродженицю Мурманської області, одного з керівників "Луганського обласного російського центру", російського філолога, відому своїми українофобськими та непрофесійними висловлюваннями про українську та російську мови», йдеться у зверненні.

З огляду на все зазначене голови облрад вимагають відставки Д.ТАБАЧНИКА і призначення на цю посаду «людини з адекватною стратегією розвитку української освіти та науки».