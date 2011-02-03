Янукович підписав закон, яким чоловіка визнано «близьким родичем»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення зміни до статті 32 Кримінально-процесуального кодексу України щодо терміна «Близькі родичі».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня Верховна Рада ухвалила закон, яким уточнюється значення терміну “Близькі родичі”, що наведене в пункті 11 статті 32 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відповідно до чинної редакції пункту 11 статті 32 КПК, “близькі родичі” – це батьки, дружина, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки”.

Таким чином, близькими родичами у КПК України визначено осіб, пов’язаних між собою походженням від одного предка. При цьому належність до цієї категорії обмежується першим ступенем по горизонталі (рідні брати і сестри) та другим ступенем по вертикалі (батьки, діти, дід, баба, внуки).

Віднесення до цієї категорії дружини є хоч і умовним, оскільки вона не перебуває у родинних відносинах, проте є доцільним і обґрунтованим з огляду на особливості провадження у кримінальних справах.

Відповідно до наведеного значення терміну “Близькі родичі”, чоловік не відносився до цієї категорії. Таким чином, була ситуація, коли дружина є “близьким родичем”, а чоловік – ні, відповідно він не мав процесуальних прав.