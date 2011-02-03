Бузек подзвонив Тимошенко

Президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК зазначає, що в Україні відбувається абсолютно вибіркове застосування кримінального правосуддя владою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це він сказав у телефонній розмові з головою партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО.

«Мені дуже шкода, що Вам не дозволили відвідати Брюссель», - наголосив Є.БУЗЕК.

«Зараз в Україні відбувається абсолютно вибіркове застосування кримінального правосуддя владою. Це стосується і справи проти Вас. Це є неприпустимим у демократичній країні», - сказав він.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО подякувала Президенту Європарламенту за підтримку демократії в Україні і європейських прагнень українського народу та за підтримку її особисто.

«В Україні відбувається ерозія демократії, яка сьогодні поглиблюється. Я і партія, яку я очолюю, докладаємо усіх зусиль, щоб Україна залишилися на шляху демократії та європейської інтеграції», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Для нас дуже важливим є те, що робите Ви особисто та Європейський парламент разом з іншими інституціями Євросоюзу, щоб Україна зберегла свої європейські перспективи», - сказала вона.

Є.БУЗЕК ще раз підтвердив своє запрошення до Брюсселя для Ю.ТИМОШЕНКО.

Розмова відбулася за ініціативи Президента Європарламенту.