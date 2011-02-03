"Народна самооборона" планує зібрати мільйон підписів за Луценка

Партія «Народна самооборона» розпочала збір підписів на підтримку лідера партії, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», у Києві сьогодні розпочалась акція зі збору підписів на підтримку Ю.ЛУЦЕНКА, який перебуває у Лук’яніському СІЗО, з вимогою його негайного звільнення з-під варти.

Акція стартувала на Майдані Незалежності та на Хрещатику.

У партії наголошують, що усі бажаючі зможуть поставити свої підписи протягом 3-4 лютого у центрі міста, в далі учасники акції перемістяться у всі райони Києва, аби залучити якнайбільше киян та гостей столиці.

«Мета акції – зібрати один мільйон підписів українських громадян, які не згодні із політичними репресіями, розгорнутими проти опозиційних політиків. Закликаємо усіх небайдужих доєднатися до нашої акції і своїм підписом висловити солідарність із Юрієм ЛУЦЕНКОМ. Не мовчіть! Не бійтеся висловити свою позицію! Якщо змовчати зараз, завтра репресії можуть торкнутися кожного з нас!», - наголошує “Народна самооборона”.