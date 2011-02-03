Янукович оглянув будівництво стадіону у Варшаві

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та Президент Республіки Польща Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ ознайомилися з ходом будівництва Національного стадіону у Варшаві, який має стати головною польською спортивною ареною під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, на стадіоні, зокрема, планується офіційне відкриття турніру та перший футбольний матч чемпіонату.

Станом на середину січня вже завершено монтаж трибун, комунікацій під ними, а також дахових конструкцій. Стадіон розрахований на 55 тис. глядачів. Загальна площа земельної ділянки стадіону становить 18 га. За попередніми оцінками, вартість будівництва стадіону складе 285,84 млн. євро.

Згідно з графіком робіт, стадіон має бути введений у дію 22 липня 2011 року. Офіційне відкриття стадіону планується здійснити у період між 20 серпня та 3 вересня 2011 року.