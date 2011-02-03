Герман: загрози для життя Тимошенко немає
"Мені дуже шкода Юлію Володимирівну"
Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН вважає сьогоднішню заяву лідера політичної партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО про існування загрози її життю з боку глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА «відчайдушною спробою повернути до себе увагу суспільства».
Про це Г.ГЕРМАН заявила кореспонденту УНІАН сьогодні у Варшаві.
«Відверто кажучи, мені дуже шкода Юлію Володимирівну. Їй справді можна щиро поспівчувати, але не через вигадану загрозу для неї, бо цю загрозу вона вигадала сама для себе, а через те, що вона як політик безпрецедентно стрімко втрачає популярність і рейтинг», - сказала заступник глави Адміністрації Президента.
Водночас, Г.ГЕРМАН зауважила, що така ситуація є насправді прикрою для влади. «Тому що ми зацікавлені мати сильну, розумну і авторитетну опозицію. А не опозицію, яка живе ілюзіями, яка марить», - додала вона.
За словами Г.ГЕРМАН, «заяву пані ТИМОШЕНКО про загрозу для неї з боку Президента можна пояснити лише одним: відчайдушними спробами повернути до себе увагу суспільства». «Ту увагу, яку вона стрімко і незворотньо губить», - вважає заступник глави Адміністрації Президента.
«Мені шкода Ю.ТИМОШЕНКО і через те, що вона очевидно не усвідомлює, що, роблячи подібні, абсурдні звинувачення на адресу глави держави, вона лише прискорює своє остаточне політичне фіаско», - додала Г.ГЕРМАН.
«Замість того, щоб шукати причину усіх своїх провалів і програшів останніх років серед зовнішніх ворогів, екс-прем’єру треба більш уважно розібратися із самою собою і своїм оточенням. Те, що вона зараз робить, можна назвати політичним самогубством», - переконана Г.ГЕРМАН.
Як повідомлялося, сьогодні на прес-конференції лідер партії “Батьківщина” Ю.ТИМОШЕНКО заявила: “Що б зі мною не трапилося, це буде на відповідальності персонального Президента України ЯНУКОВИЧА”.