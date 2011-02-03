Герман: загрози для життя Тимошенко немає

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН вважає сьогоднішню заяву лідера політичної партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО про існування загрози її життю з боку глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА «відчайдушною спробою повернути до себе увагу суспільства».

Про це Г.ГЕРМАН заявила кореспонденту УНІАН сьогодні у Варшаві.

«Відверто кажучи, мені дуже шкода Юлію Володимирівну. Їй справді можна щиро поспівчувати, але не через вигадану загрозу для неї, бо цю загрозу вона вигадала сама для себе, а через те, що вона як політик безпрецедентно стрімко втрачає популярність і рейтинг», - сказала заступник глави Адміністрації Президента.

Водночас, Г.ГЕРМАН зауважила, що така ситуація є насправді прикрою для влади. «Тому що ми зацікавлені мати сильну, розумну і авторитетну опозицію. А не опозицію, яка живе ілюзіями, яка марить», - додала вона.

За словами Г.ГЕРМАН, «заяву пані ТИМОШЕНКО про загрозу для неї з боку Президента можна пояснити лише одним: відчайдушними спробами повернути до себе увагу суспільства». «Ту увагу, яку вона стрімко і незворотньо губить», - вважає заступник глави Адміністрації Президента.

«Мені шкода Ю.ТИМОШЕНКО і через те, що вона очевидно не усвідомлює, що, роблячи подібні, абсурдні звинувачення на адресу глави держави, вона лише прискорює своє остаточне політичне фіаско», - додала Г.ГЕРМАН.

«Замість того, щоб шукати причину усіх своїх провалів і програшів останніх років серед зовнішніх ворогів, екс-прем’єру треба більш уважно розібратися із самою собою і своїм оточенням. Те, що вона зараз робить, можна назвати політичним самогубством», - переконана Г.ГЕРМАН.

Як повідомлялося, сьогодні на прес-конференції лідер партії “Батьківщина” Ю.ТИМОШЕНКО заявила: “Що б зі мною не трапилося, це буде на відповідальності персонального Президента України ЯНУКОВИЧА”.