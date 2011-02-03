Президент ЄП занепокоєний переслідуванням опозиції в Україні

Президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК стурбований згортанням свобод в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Є.БУЗЕК заявив сьогодні на конференції «Збираючи широку Європу після Лісабонської угоди» у Європарламенті.

«Україна була кращим студентом… у регіоні два роки тому. Тепер це не так. Я стурбований погіршенням ситуації в області свободи слова і свободи ЗМІ», - сказав Президент Європарламенту.

Він також висловив занепокоєність у зв`язку з тенденцією, що проявилася останнім часом в Україні, до кримінального переслідування опозиційних політиків.

«Це ставить питання про незалежність судової системи і прозорості верховенства права», - сказав Є.БУЗЕК.

При цьому Президент Європарламенту висловив сподівання, що ситуація в Україні зміниться, і вона повернеться «на правильний шлях».