У Партії регіонів вважають, що сильна опозиція є “санітаром влади”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО в ході круглого столу на тему «Демократія по-українськи», організованого Інститутом проблем управління ім. Горшеніна.

“Я завжди був прихильником того, що хороша, сильна опозиція є санітаром влади”, - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

На його думку, опозиція повинна пропонувати альтернативні проекти, але за круглим столом і в діалозі з владою, а “огульна, деколи безглузда критика за принципом «це погано, тому що це не ми пропонуємо» не веде до консенсусу і конструктивізму”.

Депутат вважає, що на даний час опозиція має всі можливості для ефективної діяльності, але вона сама не використовує їх.

Оцінюючи перший рік роботи Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, В.КОЛЕСНІЧЕНКО зазначив, що, зокрема, не відбулося серйозних, кардинальних змін у сфері свободи слова. Зокрема, як приклад, він розповів, що як народний депутат звернувся до одного з Інтернет-видань з проханням відкрити йому блог, проте дотепер, як народний депутат, не зміг одержати відповіді, хоча це питання обговорювалося в Інтернеті.

“У нас зі свободою все добре, навіть з перебором”, - вважає В.КОЛЕСНІЧЕНКО.