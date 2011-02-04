Тимошенко про Vanco, шельф і аферистів

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фракція «БЮТ-Батьківщина» невідкладно ініціюватиме запровадження на законодавчому рівні заборони на передачу стратегічних родовищ для їхньої розробки у приватну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала на прес-конференції у Києві, коментуючи намір уряду України укласти мирову угоду з компанією Vanco про розробку нафто-газородовищ на шельфі Чорного моря та про розподіл видобутої продукції.

«Ми підготували законопроект, який прямо забороняє віддавати такі стратегічні запаси нафти і газу на таких сумнівних умовах аферистам-інвесторам, а вірніше - українським кланам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, законопроект також передбачатиме, що стратегічні родовища нафти і газу можуть розроблятися лише підприємствами державної компанії НАК «Нафтогаз України», які здатні здійснювати такі роботи на висококваліфікованому рівні.

«По-перше, під розробку таких родовищ будь-який банк світу дасть достатню кількість фінансових ресурсів, без сумнівів. Я це стверджую тому, що я предметно цим займалась. По-друге, наш український завод, який розташований у Керчі, «Залив» володіє технологіями з побудови спеціальних плавучих заводів, які можуть видобувати на ділянках шельфу і нафту, і газ, первинно готувати до транспортування і переправляти їх на узбережжя. У нас усе є для того, щоб самостійно розробляти шельф», - підкреслила вона.

Лідер партії «Батьківщина» також заявила, що на найближчому засіданні Погоджувальної ради керівництва Верховної Ради фракція «БЮТ-Батьківщина» в ультимативному порядку вимагатиме включення цього законопроекту до порядку денного наступного пленарного засідання ВР.

Крім того, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, кожен депутат отримає детальну інформацію про запаси нафти і газу у родовищах шельфу Чорного моря, які уряд планує передати відповідно до мирової угоди компанії Vanco.

«Ми силами наших депутатів просто станемо на вході до зали біля кожних дверей і будемо особисто у руки віддавати як законопроект, так і довідку про те, що представляє собою шельф Чорного моря», - пояснила вона.

«У нас є лічені тижні. Через лічені тижні вони планують підписати мирову угоду і, по суті, здати стратегічну територію України, так, як це вони вже не раз робили з моменту, коли прийшли до влади», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.