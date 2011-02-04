Міністерство просить Азарова приструнчити митницю в Одесі

З метою розв‘язання критичної ситуації з оформленням і вивезенням контейнерів, що склалася в Іллічівському і Одеському портах України, Міністерство інфраструктури України звернулося до прем`єр-міністра України з листом з проханням сприяти розв‘язанню цієї ситуації. Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, крім того, Державною службою морського і річкового транспорту підготовлене повторне звернення до Державної митної служби з проханням надати роз`яснення щодо ситуації і сприяти прискоренню митного оформлення контейнерів у портах.

За даними міністерства, час оформлення одного контейнера в обох портах продовжує перевищувати 10 годин, що загрожує стабільній роботі портів і підприємств усіх форм власності. Станом на кінець дня 2 лютого в Одеському порту в очікуванні митного оформлення більш як дві доби знаходилося 120 автомашин, завантажених імпортними контейнерами. На складах порту знаходиться близько 5 тис. контейнерів з імпортними вантажами – і їх кількість постійно зростає. Як зазначають у міністерстві, це загрожує неможливістю вже найближчим часом приймати судна-контейнеровози у зв`язку з перевищенням норм одноразового зберігання на складах контейнерних терміналів порту.

Крім того, станом на ранок 3 лютого в Іллічівському порту в очікуванні митного оформлення більш як дві доби знаходиться 251 автомашина, а середній час оформлення одного контейнера становить понад 11 годин.

За даним міністерства, яке посилається на інформацію експедиторських і брокерських компаній, що працюють у портах, основні проблеми із затримкою контейнерів, зокрема транзитних, полягають у відмові з боку митниці в оформленні певних найменувань вантажів і відсутності з їх сторони будь-яких офіційних роз`яснень щодо ситуації.

«Порти вже одержали численні попередження від клієнтури про переорієнтацію транзитних контейнерів до портів Російської Федерації, Грузії, Румунії, Прибалтики і скорочення відправок імпортних контейнерів через українські порти», - підкреслюють у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, вчора представники профспілок митних брокерів і перевізників, що працюють в Одеському і Іллічівському портах, звернулися до влади з проханням про сприяння у забезпеченні безперебійного пропуску вантажів через порти регіону, в яких, за їх твердженням, представники контролюючих служб діють «за корупційною схемою».

Зокрема, повідомлялося, що «надійшла команда платити митникам неофіційно готівкою за кожен контейнер, що вивозиться: за прохідний транзит – 300 дол., за внутрішній транзит – 200 дол., за імпорт (розмитнення) – 500 долл».