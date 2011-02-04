Оніщук: через чужі картки зміна Конституції є нелегітимною

Екс-міністр юстиції, президент Інституту правової політики Микола ОНІЩУК вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має застосувати вето до закону про внесення змін до Конституції та повернути його у Верховну Раду для переголосування.

Як повідомили УНІАН в Інституті правової політики, колишній міністр переконаний, що це потрібно зробити, аби забезпечити легітимність конституційних змін.

М.ОНІЩУК нагадав, що вказані зміни встановлюють нові дати проведення виборів парламенту і Президента, зокрема, продовжують повноваження Верховної Ради, а відтак, безпосередньо пов`язані з реалізацією народом України права формувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

“Реалізація парламентом функцій народовладдя потребує неухильного дотримання Верховною Радою вимог, визначених Основним Законом щодо порядку внесення змін до Конституції. Неособисте голосування, тобто картками відсутніх народних депутатів, у тому числі і проти їхньої волі, безумовно, є порушенням вимог ч. 3 ст. 84 Конституції України, яка передбачає, що голосування на засіданнях ВР здійснюється народним депутатом особисто”, - зауважив експерт.

М.ОНІЩУК підкреслив, що на необхідності забезпечення виключно особистого голосування народними депутатами вказується і в рішенні Конституційного Суду України від 7 липня 1998 року №11-рп/98 у справі щодо офіційного тлумачення ч. 2 і 3 ст. 84 та ч. 2 і 4 ст. 94 Конституції України. Зокрема, у вказаному рішенні особисте голосування народних депутатів на засіданні Верховної Ради пов`язується з їхнім безпосереднім волевиявленням.

З огляду на те, що Президент України є гарантом додержання Конституції (ст. 102), саме він, вважає М.ОНІЩУК, має відіграти вирішальну роль у дотриманні конституційної процедури внесення змін до Основного Закону. “Адже, за Конституцією, Україна є правовою державою. Це означає, зокрема, верховенство Основного Закону та необхідність органам державної влади та посадовим особам діяти у межах своїх повноважень лише на підставі та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”, - підкреслив президент Інституту правової політики.