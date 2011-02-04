Азаров звільняє сестру Данилишина

Екс-міністр економіки і перший політичний біженець Богдан Данилишин в інтерв'ю “Газеті-по-київськи” розповів, як його становище відбилося на членах родини. За словами екс-міністра, родичі болісно сприйняли звістку про політичний притулок

«Я їх заспокоюю – розмовляємо щодня. Сподіваюся, прийде час і я доведу свою невинність в Україні. – говорить Данилишин, - Поки я не бачу таких умов. Що й казати, якщо моєму українському адвокатові в прокуратурі відмовляються показувати документи у моїй справі.

Також екс-міністр повідомив, що його сестру звільняють з управління Кабміну:

«Сестра, яка працювала головним фахівцем в управлінні гуманітарної політики Кабміну, вже отримала попередження про звільнення. Чому – невідомо. Ліквідовували і Раду з вивчення продуктивних сил, де я був директором. Між іншим, це одна із найстаріших інституцій НАНУ, створена ще в 1919 році академіком Вернадським. До цього Раду ліквідовували тільки раз, у 1937-му при Сталіні, а його членів репресували».

