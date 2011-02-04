Литвину потрібен час, щоб привчити міністрів до порядку

10:38, 04 лютого 2011
Політика
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Урядовці порушують регламент

 Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пообіцяв, що наступної пленарної п’ятниці під час Години запитань до уряду у парламенті будуть присутні всі члени Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні парламенту у відповідь на репліку народного депутата з фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергія САСА з приводу того, що уряд порушує регламент.

С.САС наголосив, що, відповідно до закону про Регламент Верховної Ради, під час Години запитань до уряду в урядовій ложі мають бути присутні члени Кабінету міністрів. Він підкреслив, що сьогодні у парламенті присутні лише заступники міністрів, які не є членами уряду.

Звертаючись до В.ЛИТВИНА, С.САС запитав: «У нас Кабінет міністрів України не поважає закон чи не поважає Верховну Раду України, чи не поважає Вас особисто?».

У відповідь В.ЛИТВИН зазначив, що в середу зустрічався з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, серед іншого, вони обговорили питання присутності членів Кабміну у парламенті під час Години запитань до уряду. За словами голови ВР, вони домовилися, що з наступної п’ятниці буде «зроблено все», щоб виконати закон про Регламент та про Кабмін. «На цю п’ятницю, на превеликий жаль, ще не встигли зібрати всіх», - зазначив В.ЛИТВИН.

Він додав, що багато міністрів перебувають у Польщі у складі офіційної делегації, яка супроводжує Президента України. Спікер наголосив, що потрібен «певний час для того, щоб привчити всіх до необхідності неухильного дотримання Регламенту Верховної Ради України».

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