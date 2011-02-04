Хосні Мубарак заявив про готовність піти у відставку

Сьогодні, 4 лютого, президент Єгипту Хосні Мубарак дав перше інтерв`ю з моменту початку масових акцій протесту в його країні. Про це з посиланням на ВВС пише "Коммерсант-Украина". В інтерв`ю американському телеканалу ABC News Хосні Мубарак сказав, що "ситий по горло" владою.

Президент Єгипту заявив, що готовий піти у відставку негайно, але побоюється, що країна зануриться в хаос, якщо він це зробить.

При цьому він висловив побоювання, що рух ісламізму "Брати-мусульмани" скористається політичним вакуумом у разі його відставки, щоб прийти до влади.

Мубарак відкинув звинувачення в тому, що його прихильники мають відношення до організації безладів, що відбувалися в останні два дні.

Єгипетський лідер запевнив, що ніколи не покине країну. "Я помру на цій землі", - заявив Мубарак, додавши, що йому боляче дивитися на те, як "єгиптянин бореться з єгиптянином".

Мубарак також відзначив, що в його плани ніколи не входила передача влади в країні своєму синові Гамалю.