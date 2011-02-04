Королевська звинувачує більшість у блокуванні реформ Януковича

Пропрезидентська більшість блокує програму реформ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи рішення парламентської більшості відхилювати розгляд на поточній сесії парламенту проект закону «Про саморегульовані організації» (№ 4841-д).

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави парламентського комітету, за її словами, саморегулювання - це ключовий принцип сучасної ринкової економіки. Український бізнес вже готовий до цього, проблема у тому, що до цього не готова влада.

Нагадаємо, проект закону «Про саморегульовані організації» передбачає передачу частини функцій державного контролю об`єднанням підприємців. «Йдеться про те, щоб, з одного боку, дати підприємцям більше свободи, а з другого – надати більше економічної відповідальності», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, займатися бізнесом в нашій країні – це не тільки робити справу, а й відбивати атаки контролюючих органів. «І в таких атаках, на жаль, не завжди переможцем залишається підприємець. Необхідно змінювати структуру економіки і створювати по-справжньому ефективну конкурентну Україну. Саморегулювання - це один з ключових принципів сучасної ринкової економіки. Ми пропонуємо застосувати у нас світовий досвід, який працює у багатьох європейських країнах», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

В Україні де-факто саморегулювання вже працює, але існує лише на певних ринках: оцінювачів, цінних паперів, фінансових послуг. Проте немає єдиних правил, єдиного закону, який би регулював їх діяльність. «У результаті від цього страждають всі, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Держава марно розтрачує сили, проте не може забезпечити належний контроль, організації працюють в умовах нормативного хаосу, підприємці не можуть створити ефективне економічне самоврядування. А споживачі не одержують якісної продукції і послуг».

Голова Комітету Верховної Ради вважає, що даний законопроект поліпшить бізнес-клімат у нашій країні і наблизить економіку України до стандартів ХХІ століття. Проте парламентська більшість не проголосувала за ухвалення документа і відправила його на доопрацювання. Таким чином, на поточній сесії Верховної Ради законодавство про саморегульовані організації розглядатися не буде.

Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що даний законопроект позначений як пріоритетний у розділі "Дерегулювання" Програми реформ Президента України В.ЯНУКОВИЧА. «Коли до парламенту вносяться ініціативи, які руйнують український бізнес, то в залі з`являється єдність. Коли ж був винесений законопроект, який реально спрямований на дерегулювання і на перенесення частини контролюючих повноважень від держави до суспільства, більшість відмовилася його підтримувати», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку народного депутата, відмова парламентської більшості підтримати законопроект про саморегульовані організації демонструє нездатність влади проводити справжні реформи, які зроблять українську економіку вільнішою. «З одного боку, влада декларує курс на спрощення умов ведення бізнесу і дерегулювання, з іншого – реальні кроки у цьому напрямі не робляться. В Україні послідовно відтворюється планова модель економіки ХХ століття, в якій головною дійовою особою залишається урядовець, а не громадянин», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого 2011 року парламент відмовився прийняти проект закону «Про саморегульовані організації» (№ 4841-д) у першому читанні. Законопроект відхилено.