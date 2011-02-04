Профільний комітет ВР пропонує відхилити пенсійний проект Тігіпка

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці пропонує парламенту відхилити проект Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", поданий Кабінетом міністрів України.

Як повідомили УНІАН у медіа-центрі Федерації профспілок України, відповідне рішення комітет прийняв на своєму засіданні 2 лютого.

Народні депутати – члени комітету на своєму засіданні прийняли рішення звернутися до Верховної Ради України з пропозицією відхилити проект Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням взяти під особистий контроль виконання плану дій уряду із впровадження економічних реформ на 2010-2014 рр. "Благополучне суспільство, конкурентоздатна економіка, ефективна держава" в частині впровадження заходів, пов’язаних з пенсійною реформою, а також внести пропозиції щодо кадрових змін у Міністерстві соціальної політики, зокрема, порушити питання щодо відповідності займаній посаді першого заступника міністра соціальної політики Василя НАДРАГИ.

Члени комітету мотивували своє рішення тим, що уряд не врахував спільних напрацювань трьох Сторін соціального діалогу та наукових установ. У комітеті констатують, що комплекс запропонованих у законопроекті заходів не вирішує проблеми фінансової стабілізації солідарної системи пенсійного страхування.

Народні депутати - члени комітету наполягають, що пенсійна реформа повинна здійснюватися на системних засадах, перевірених досвідом інших країн та адаптованих до українських умов, а саме: соціальної справедливості, прийнятності, розуміння та підтримки реформи широкими верствами населення; свободи вибору, підвищення зацікавленості і відповідальності громадян за свій добробут у старості; сприяння зростанню національних заощаджень та економічному розвитку країни; захищеності від політичних ризиків.

«Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що без створення належних передумов неможливо побудувати ефективну та справедливу пенсійну систему, забезпечити ефективний захист права людини на пенсійне забезпечення. Правове регулювання пенсійної реформи має здійснюватися виключно на основі положень Конституції та законів України. При цьому досягнутий рівень пенсійного забезпечення не повинен бути зменшений. Водночас, у законодавстві має бути закріплено ефективний механізм реалізації цих гарантій і відповідальність за їх недотримання», - йдеться повідомленні медіа-центру ФПУ.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року Кабінет міністрів подав на розгляд Верховної Ради України проект закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО висловив сподівання, що Верховна Рада прийме закон про пенсійну реформу в березні 2011 року.

Разом з тим, він не виключив, що до цього терміну проект закону може бути відкликаний з парламенту для внесення змін.