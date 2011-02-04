На Троєщині уночі спалили три «Славути»

У Києві, на Троєщині, вночі спалили три легкових автомобілі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, в ніч на 4 лютого в Деснянському районі столиці зайнялось відразу дві „Таврії-Славути”, які стояли у дворі 10-поверхівки по проспекту Маяковського, 81. Займання побачили мешканці будинку і повідомили про це службі порятунку. Рятувальники загасили полум’я за лічені хвилини, але автівки серйозно постраждали від вогню. Експерти з дослідно-випробувальної лабораторії припускають, що автомобілі підпалили. Про це свідчать розбиті вікна з боку водія і вигорілий салон. В одній з автівок також згоріла панель приладів.

А вже за годину на проспекті Маяковського, 40 загорілась припаркована автівка – ще одна „Таврія-Славута”. Цього разу автомобіль вигорів майже повністю. За словами фахівців, попередня причина пожежі – занесення стороннього джерела запалення, тобто підпал.

Всього, протягом минулої доби в Києві трапилось 9 пожеж, під час яких травм та опіків не отримав ніхто.