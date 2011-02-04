Верховна Рада відправила українських миротворців до Кот-д'Івуару

Верховна Рада України схвалила рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 254 народних депутатів з 419, зареєстрованих в сесійній залі. Рішення підтримали 177 депутатів від Партії регіонів, 24 – від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, 20 – від Народної партії та 33 позафракційні депутати. Від фракцій “БЮТ-Батьківщина” та КПУ не проголосував жоден народний депутат.

Згідно з рішенням, передбачається направити для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі миротворчий контингент загальною чисельністю до 60 осіб з числа миротворчого контингенту України, який діє у складі Місії ООН у Ліберії, у строки, визначені Радою Безпеки ООН, на період до трьох місяців.

До складу авіаційної групи для надання підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі планується також додатково залучити три бойові вертольоти Мі-24.

Кабінету міністрів України має забезпечити виконання відповідного указу глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого Президент України В.ЯНУКОВИЧ вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону України "Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д‘Івуарі".

Довідка УНІАН. Рада безпеки ООН та командування сил ООН у Ліберії прийняли рішення посилити присутність миротворців у Кот-Д’Івуарі.

4 листопада 2010 року Верховна Рада схвалила рішення Президента України щодо участі миротворчого контингенту України в наданні оперативної підтримки Місії ООН у Кот-д`Івуарі.

Із 26 листопада українські військовослужбовці зі складу 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України Місії ООН у Ліберії забезпечують оперативну підтримку Місії ООН – патрулюють із повітря проблемні території.

Загалом, у Кот-д’Івуарі завдання Місії ООН виконують 23 військовослужбовця та 2 вертольота Мі-8 української вертолітної групи, які базуються на території міжнародного аеропорту в місті Буаке.