ВР розібралася з дев'ятьма сумісниками

Верховна Рада України достроково припинила повноваження дев’яти народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, парламент припинив повноваження народного депутата Володимира ДЕМІШКАНА (фракція Партії регіонів) у зв’язку з призначенням його головою Державної служби автомобільних доріг України (26 травня 2010 р.). За ухвалення відповідного рішення проголосували 378 народних депутатів з 421, зареєстрованих у сесійній залі.

Також ВР припинила повноваження народного депутата Миколи ДЖИГИ (фракція Партії регіонів) у зв’язку з його призначенням головою Вінницької облдержадміністрації (2 червня 2010 року). Це рішення підтримали 382 народних депутати з 421, зареєстрованих у сесійній залі.

Також припинено повноваження Григорія ІЛЛЯШОВА (фракція ПР) у зв’язку з призначенням головою Служби зовнішнього розвідки (18 червня 2010 р.). “За” проголосували 385 народних депутатів із 421.

Крім того, ВР припинила повноваження Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО (фракція ПР) у зв’язку з призначенням міністром екології (це рішення підтримали 387 народних депутатів з 421); Леоніда ФЕСЕНКА (фракція ПР) у зв’язку з призначенням суддею Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ (389 з 421); Дмитра САЛАМАТІНА у зв’язку з призначенням генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром»(365 з 420) та депутата від КПУ Ігоря КАЛЄТНІКА у зв’язку з призначенням горловою Державної митної служби України (346 із 420).

Також парламент припинив повноваження депутата Олексія БОЯРЧУКА (фракція Партії регіонів) у зв’язку із обранням міським головою Ялти. За дане рішення проголосували 383 народних депутатів з 421, зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, парламент припинив повноваження депутата від "БЮТ-Батьківщина" Олега БАБАЄВА у зв’язку з обранням головою міста Кременчук Полтавської області (369 із 414).