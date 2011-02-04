Поживанов: моє ім'я потрапило в список зі 100 осіб, неугодних владі

Оголошений Генпрокуратурою в розшук екс-голова Державного комітету з матеріального резерву Михайло Поживанов заявляє, що він не ховається і, "незважаючи на весь інформаційний галас", не одержав жодної офіційної повістки про виклик на допит як свідок або обвинувачений.

"Неодноразово говорив, що ні від кого не ховаюся, що після відставки уряду Тимошенко був звільнений з посади заступника Міністра і вимушений зайнятися тільки приватним життям, зокрема, зробив операцію, пройшов курс лікування. Здавалося б, тему можна і закрити, тим паче, що, незважаючи на весь інформаційний галас, я не одержав жодної офіційної повістки про виклик на допит як свідок або обвинувачений", - пише він в посланні "Главреду". «...Деякий час тому мені розповіли, що в Адміністрації Президента України існує список з приблизно 100 осіб, неугодних нинішній владі... Це підтвердив і брат Юрія Луценка Сергій, який в інтерв`ю одному з інтернет-видань заявив про існування списку із понад 100 осіб, яким уготоване безрадісне майбутнє в Україні. На них будуть заведені кримінальні справи, їх чекають тюремні нари, їх бізнес буде зруйнований», - заявив Поживанов.

«Чому з`явилося моє прізвище в цьому списку? Упевнений, що робота в Держкомрезерві - це тільки привід зачепити мене за все, чим не догодив нинішній владі.. Я достатньо довго прожив в Донецькій області, чотири роки був мером великого промислового міста. Багато хто в тих місцях пам`ятає специфічні «донецькі» методи вирішення проблем в далекі 90-і роки. Будучи мером Маріуполя, не дозволяв грабувати місто, послідовно відстоював інтереси городян, не зважаючи на божевільний тиск з боку обласної влади, погрози на мою адресу і моєї сім`ї. Така позиція сильно дратувала владу, оскільки вважалося: якщо ти живеш в Донецькій області, зобов`язаний бути «донецьким» без залишку. Взяття під варту Юрія Луценка і інші гучні справи говорять про те, що у «донецьких» довга пам`ять», - додав він.

За словами Поживанова, «появу свого прізвища у списку розцінюю як помсту за свої політичні погляди і активну громадянську позицію».