Каськіва залишили сидіти на двох стільцях

Верховна Рада України не припинила достроково депутатські повноваження Владислава КАСЬКІВА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”).

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували лише 145 народних депутатів (за необхідних 226 – УНІАН) із 412, зареєстрованих у сесійній залі.

Представник Президента у парламенті Юрій МІРОШНИЧЕНКО зазначив, що у грудні 2010 року глава держави своїм указом призначив В.КАСЬКІВА головою Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, але це агентство ще не утворене.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО зазначив, що за таких обставин, звільнивши В.КАСЬКІВА «з роботи у Верховній Раді ми не зможемо говорити, що він є членом виконавчої влади».

У свою чергу, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив, що до нього звернувся Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР щодо необхідності звернення до суду стосовно дострокового припинення повноважень В.КАСЬКІВА.

В.ЛИТВИН зазначив, що доручив Головному юридичному управлінню парламенту підготувати відповідні документи до суду, і найближчим часом їх передадуть у суд.