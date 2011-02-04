Президент Польщі подарував Януковичу пару гуцульських коней

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ подарував Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ пару коней породи гуцульська.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав у Варшаві.

„Хочу сказати Президенту КОМОРОВСЬКОМУ ... він сьогодні вразив мене в серце – подарував двох гуцульський коней”, - сказав глава Президент.

Глава Української держави також висловив велику вдячність не лише за гостинність польського президента, а також за підтримку властями Польщі України.

„Ми відчуваємо ту підтримку, яка є на рівні міжнародних організацій та і під час відвідини Польщі вже другий день. Я дуже вдячний не тільки за гостинність, а за дружнє розуміння та оцінку тої ситуації, яка є і що будемо робити. Велика подяка”, - сказав Президент України.