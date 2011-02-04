У Посольстві Єгипту вважають, що у туристів немає підстав для паніки

У Посольстві Єгипту вважають, що і українських туристів немає підстав для паніки.

Зокрема, виступаючи на круглому столі «Вплив на Європу політичної ситуації в арабських країнах», організованому Інститутом ім. Горшеніна, третій секретар посольства Єгипту в Україні Мустафа АЛІ зазначив, що сьогодні всі курорти Єгипту, зокрема Шарм-Аль Шейх і Хургада, захищені й безпечні.

«Тому я вважаю, що немає підстав панікувати в українських туристів», - наголосив він.

М.АЛІ зазначив, що українське посольство уважно стежить за тим, що відбувається з українськими громадянами в Єгипті.

Представник єгипетського посольства також висловив надію, що незабаром ситуація в його країні стабілізується.

Він відзначив, що хвилювання в країні почалися завдяки молодіжному руху, який висловлювався за необхідність проведення реформ. У свою чергу влада Єгипту підтримала ідею необхідності проведення цих реформ.

Водночас, відзначив він, деякі політичні течії Єгипту скористалися ситуацією, щоб обернути її на свою користь.

«Думаю, що ситуація стабілізується і все буде нормально, ми (влада – УНІАН) скористаємося ситуацією і спрямуємо її в позитивне русло – русло проведення реформ», - сказав М.АЛІ, додавши, що кількість протестувальників на вулицях Єгипту поступово зменшується, і особливо це стало помітно після сьогоднішнього інтерв`ю Президента Єгипту Хосні МУБАРАКА.

Представник єгипетського посольства висловив надію, що ті, хто сьогодні протестує, зрозуміють, що для виконання їхніх вимоги владі потрібен час.

«Наші люди мудрі, вони мають розуміти... Давайте не будемо перебільшувати ситуацію в Єгипті й почекаємо», - сказав М.АЛІ.