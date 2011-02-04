Янукович розказав полякам, що його оббріхують

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає заяви про порушення демократичних стандартів в Україні намаганням „корупціонерів та бюрократів” захистити себе від переслідування.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це глава держави сказав, виступаючи на польсько-українському економічному форумі у Варшаві.

Президент сказав, що за останні 20 років незалежності України через брак економічних реформ в державі „закладено фундамент глобальної корупції”, який намагається розбити нова влада.

„Коли наноситься такий міцний, нищівний удар по бюрократичній системі, вона реагує безумовно з такою ж силою. Тому ми сьогодні бачимо, як бюрократія, корупція прикривається в Україні демократичними гаслами”, - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ звинуватив авторів подібних заяв у поширені неправдивої інформації.

„Брешуть без совісті, перекручують факти, за накрадені гроші винаймають наймитів в Європі, США та в середині країни... та дезорієнтують весь світ та українське суспільство”, - відзначив Президент.

Він також звернув увагу, що започатковані новими властями реформи насправді не сприяють популярності глави держави та уряду, висловивши переконання, що українці, яких він назвав мудрим народом, зрозуміють необхідність змін.

„Країну треба міняти, її треба змінювати, треба змінювати її обличчя..., нам треба міняти підходи, як кажуть, на 180 градусів, і ми це зробимо”, – відзначив він.