Стретовича вигнали з опозиційного уряду

Володимира СТРЕТОВИЧА виключили зі складу опозиційного уряду, де він обіймав посаду віце-прем’єр-міністра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це поінформував прем’єр-міністр опозиційного уряду, народний депутат Сергій СОБОЛЄВ.

Він зазначив, що В.СТРЕТОВИЧА виключено за остаточний перехід на бік влади.

«Вершиною ідейного падіння СТРЕТОВИЧА стало голосування за українофобський законопроект «регіоналки» Олени БОНДАРЕНКО, яким український національний музичний продукт було позбавлено державної підтримки», - сказав С.СОБОЛЄВ.

«Цей закон відкрив усі шлюзи до остаточної русифікації радіо- і телеефіру України. Неначе знущаючись, на це голосування СТРЕТОВИЧ вирядився у вишиванку. Так цинічно він привітав ще один крок влади зі нищення української мови», - наголосив прем’єр опозиційного уряду.

С.СОБОЛЄВ також не виключає інших кадрових змін у складі опозиційного уряду.

У свою чергу, у переданому УНІАН коментарі В.СТРЕТОВИЧ сказав, що рішення про виключення його зі складу опозиційного уряду буде очікуваним.

«Тіньовий уряд останній раз збирався в березні - в першій половині квітня минулого року. З тих пір засідання не скликалося. А якщо і було таке, то я про це чомусь дізнавався через день. Тіньовий уряд зрозумів, що я там зі своїми позиціями та пропозиціями недоречний. Таким чином я визнав для себе, що втратив з ним зв'язок», - зазначив депутат.

За словами В.СТРЕТОВИЧА, якщо формалізували його вихід із складу опозиційного уряду, то так повинно бути. «Я про рішення виключити мене і ще двох депутатів дізнався з Інтернету. Офіційно мене не повідомляли. Не просили прийти та висловити свою позицію щодо голосування за зміни до Конституції. Хоча воно було юридичною несправедливістю, але політичною необхідністю», - зазначив він.

Водночас у прес-службі В.СТРЕТОВИЧА зауважили, що учора фракція «БЮТ-Батьківщина» не ухвалювала рішення про виключення зі складу опозиційного уряду Геннадія МОСКАЛЯ і двох віце-прем'єр-міністрів - Юрія КАРМАЗІНА та В.СТРЕТОВИЧА.

3 лютого джерело в опозиційному уряді повідомило УНІАН, що зі складу опозиційного уряду планується звільнити трьох міністрів за співпрацю з провладною більшістю.

Зокрема, зі складу опозиційного уряду планується вивести міністра внутрішніх справ Г.МОСКАЛЯ та двох віце-прем’єр-міністрів – Ю.КАРМАЗІНА та В.СТРЕТОВИЧА.

За словами співрозмовника агентства, рішення ухвалюватиметься на засіданні фракції «БЮТ-Батьківщина», оскільки опозиційний уряд створювався саме рішенням цієї фракції.

Крім того, співрозмовник зазначив, що виключення зі складу опозиційного уряду пов’язане з голосуванням вищевказаних осіб 1 лютого за зміни до Конституції щодо продовження повноважень нинішнього складу Верховної Ради.