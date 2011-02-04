Герман: правнукам будуть розповідати легенду про Януковича

Заступник глави Адміністрації президента Ганна Герман заявила, що Віктора Януковича мало хто знає по-справжньому.

"Найцінніше, що я придбала, завдяки рокам роботи з Віктором Януковичем, - це досвід. Ніколи, ніде, ні в одному університеті світу я не отримала б такої високої школи розуміння людей і процесів, яку маю від спілкування з цією людиною, політиком, державним діячем", - заявила Герман.

За її словами, Януковича ще не оцінили належним чином.

"Януковича мало хто знає по-справжньому. Цю людину Україна ще не оцінила належним чином. Навіть його обрання на пост президента країни - хоча і дуже висока, але поки що далеко не повна оцінка цієї політичної фігури", - зазначила Герман.

"Мине багато років, і колись нашим правнукам будуть розповідати легенду про хлопчика-сироту, який мав найважче життя, яке тільки можна собі уявити. Котрий подолав усі труднощі. Став сильним. Став добрим і справедливим до людей і вивів країну на шлях благополучного розвитку", - підкреслила вона.

Заступник глави АП також зазначила, що багато чому навчилася у Президента. "Янукович стане легендою для майбутніх поколінь, тому що в найближчі сто років навряд чи комусь вдасться повторити те, що він зумів зробити у своєму житті. Я багато чому навчилася у Януковича. І, напевно, найголовніше - це гідно, з яким треба зустрічати і життєві втрати, і життєві придбання ", - додала Герман.

Корреспондент