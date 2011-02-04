У «Борисполі» сів літак з евакуйованими з Єгипту українцями

Сьогодні, 4 лютого, о 14.56 до міжнародного аеропорту „Бориспіль” з м. Хургада прибув рейс із 156 евакуйованими з Єгипту громадянами України.

Про це повідомив УНІАН речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого О.ДИКУСАРОВ повідомляв, що Україна продовжує евакуацію своїх громадян з Єгипту. За його словами, впродовж 2-3 лютого підтвердили готовність виїхати з Єгипту понад 150 громадян України, які мешкали у Хургаді, Каїрі, Шарм-ель-Шейху, Олександрії.

За словами О.ДИКУСАРОВА, у зв’язку з цим МЗС продовжує розробляти і реалізовувати план термінової евакуації українських громадян.

«Ми очікуємо, що вранці 4 лютого до міста Хургада відбуде літак з кількістю посадочних місць не менше 150, а вранці 5 лютого відбуде ще один літак за маршрутом Київ – Каїр – Хургада - Київ, щоб забрати українських громадян», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Він також повідомив, що Посольство України у Єгипті продовжує складати списки українських громадян, які хочуть виїхати з Єгипту.

Він повідомив. що на сьогодні з Єгипту вже повернулися 2 тис. українських туристів і до кінця цього тижня очікується повернення ще 4,5 тис.

У свою чергу, директор Департаменту консульської служби МЗС України Андрій ОЛЕФІРОВ зазначив, що літаки, які відправляться до Єгипту 4 та 5 лютого, здійснюватимуть рейси за рахунок держави.