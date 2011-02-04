У МЗС України думають, що в Єгипті все може вирішитися сьогодні

В Міністерстві закордонних справ України не виключають, що сьогоднішній день може стати визначальним для ситуації в Єгипті.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив перший секретар МЗС України Віталій БІЛАН в ході круглого столу «Вплив на Європу політичної ситуації в арабських країнах», організованого Інститутом ім. Горшеніна.

«В п’ятницю традиційно спостерігається ріст активності мітингуючих – це вихідний день в Єгипті. До того ж вчора Президент Єгипту дав інтерв’ю СNB, в якому висловив ряд натяків», - сказав В.БІЛАН, зауваживши, що, наприклад Хосні МУБАРАК сказав, що не хоче, щоб в його країні утворювався хаос.

В.БІЛАН підкреслив, що Україна виступає за те, щоб сторони сіли за стіл переговорів і вирішили питання мирним шляхом. За його словами, Україна зацікавлена в цьому, оскільки Єгипет є стратегічним партнером України.

Крім того, за словами В.БІЛАНА, в Єгипті перебуває багато туристів, працює багато українців, зокрема, в нафтогазовій сфері.

«Наше посольство вважає, що ситуація в Єгипті стабільна, але непередбачувана, ситуація невизначена. Головна проблема – це відсутність правопорядку. Поліція не завжди встигає, а іноді не завжди хоче втручатися», - сказав представник українського зовнішньополітичного відомства.

Він нагадав, що на консульському обліку в Посольстві України в Єгипті перебуває 880 осіб. Також зараз в Єгипті перебуває до 5 тис. українських туристів.

Крім того, багато людей працює не офіційно, багато українських громадянок взяли шлюби з місцевими жителями.

Він нагадав, що сьогодні український літак забрав з Хургади на батьківщину 156 українських громадян, що виявили бажання повернутись.

На завтра також заплановано виліт літака до Хургади, але через Каїр, де також є українські громадяни, що бажають повернутись на батьківщину.