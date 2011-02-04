В Азарова кажуть, що гадки не мають, хто зі скорочених - сестра Данилишина

Звільнення працівників Секретаріату Кабінету міністрів відбувається незалежно від їх родинних зв’язків.

Про це йдеться у заяві, яку розміщено на сайті уряду у зв’язку з інформацією, опублікованою сьогодні "Газетой по-киевски". Нагадаємо, в інтерв’ю цій газеті екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН заявив, що його сестру звільняють з управління гуманітарної політики Кабінету міністрів України. За словами екс-міністра, "сестра, що працювала головним фахівцем в управлінні гуманітарної політики Кабміну, вже одержала попередження про звільнення. Чому – невідомо…».

Як йдеться в заяві урядового секретаріату, “у зв’язку з реорганізацією Секретаріату Кабінету міністрів України, відповідно до Постанови КМУ №1124 від 10.12.2010, попередження про можливе наступне звільнення із займаної посади згідно п.1 ст. 40 Кодексу Законів про працю України отримали і підписали всі працівники Секретаріату. Кожен з них – чийсь брат або сестра, син або дочка”.

“Твердження пана ДАНИЛИШИНА, що неприємності торкнулися саме його родини – просто абсурдні... Визначати, хто саме з них сестра екс-міністра економіки пана ДАНИЛИШИНА, зрозуміло, ніхто не ставив за мету, оскільки такого пункту, як «чиясь сестра або брат» в анкетах немає”, - йдеться у заяві секретаріату КМУ.

У документі підкреслюється, що чисельність секретаріату КМУ скорочується наполовину, тобто близько 700 працівників будуть звільнені. “Їм намагаються запропонувати іншу роботу, працевлаштувати. І принцип працевлаштування єдиний: фаховість і добросовісність державного службовця”, - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що скорочення чиновників відбувається на виконання Указу Президента України 9 грудня 2010 року «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

Як повідомляв УНІАН, екс-міністра економіки Б.ДАНИЛИШИНА, якого Україна 18 серпня 2010 року оголосила у розшук по лінії Інтерполу, було затримано працівниками празької поліції у столиці Чехії 18 жовтня 2010 року і з того часу він перебував у в`язниці Праги. Міністерство внутрішніх справ Чехії 13 січня 2011 р. ухвалило рішення про надання політичного притулку Б.ДАНИЛИШИНУ. 14 січня 2011 року Б.ДАНИЛИШИНА звільнили з-під варти за рішенням міського суду столиці Чехії.