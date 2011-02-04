ГПУ за 10 днів не змогла розібратися з наругою над Гімном України

Генеральна прокуратура України не змогла у визначений законом термін відповісти народним депутатам на їхній запит про те, хто вчинив наругу над Державним Гімном України у новорічну ніч під час трансляції на Майдані Незалежності.

Як повідомляє прес-служба партії «Наша Україна» про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит народних депутатів від партії щодо спотворення тексту Державного Гімну України.

У партії зауважують, що ГПУ визнала, що за десять днів, відведених законодавством на відповідь парламентаріям, співробітники відомства так і не змогли встановити істину.

У зв’язку з цим Генпрокуратура повідомила, що строк розгляду депутатського запиту продовжено.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня народні депутати від «Нашої України» Зіновій ШКУТЯК, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ та Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ спільно з колегами по фракції Володимиром АР’ЄВИМ та Тарасом СТЕЦЬКІВИМ направили до Генпрокуратури запит щодо спотворення тексту Державного Гімну України під час трансляції на Майдані Незалежності у новорічну ніч.

«Очевидно, що 1 січня 2011 року було скоєно саме наругу над одним із символів Незалежної України, що нанесло моральну шкоду мільйонам українців як в Україні, так і за кордоном, які зустрічали Новий Рік за київським часом та мали можливість бачити осквернення Державного Гімну. Вважаю також, що зневажливе ставлення до Державного Гімну в Україні значно псує її міжнародний імідж та авторитет», - йшлося, зокрема, у запиті.

Раніше Київська міська державна адміністрація на запит УНІАН повідомила, що Державний Гімн України на Майдані Незалежності у Києві у новорічну ніч пролунав скороченим через “технічні умови прямої трансляції”.