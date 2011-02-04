Тимошенко: Янукович поставив під загрозу життя 60 українців

Лідер партія «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає безвідповідальним рішення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Верховної Ради про відправлення українських миротворців в Кот-д’Івуар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні після чергового допиту в Генеральній прокуратурі.

«Це подія непересічна. Президент країни, який сам ніколи не служив в армії за певних обставин, у якого не служили в армії сини, який зовсім не знає, що таке горе матерів, які втрачають своїх синів на чужій війні. Він узяв і своїм одним дорученням поставив під загрозу життя шістдесяти українців, яких направив на чужу громадянську війну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» також звернула увагу на те, що депутати дуже швидко підтримали це рішення В.ЯНУКОВИЧА. «Депутати, які давно вже втратили совість, мізки, давно втратили будь-яку відповідальність за свої голосування, які відносяться до більшості у Верховній Раді, зробили свій «одобрямс» цій вказівці ЯНУКОВИЧА і направили людей на війну», - додала вона.

«Я хочу нагадати ЯНУКОВИЧУ, що він сьогодні відправив на війну чиїхось синів і хто буде відповідати за те, що вони втратять, не дай Боже, свої життя перед їхніми матерями, перед їхніми батьками, перед їхніми родинами. Я думаю, що такий вчинок ЯНУКОВИЧА є ще одним доказом того, що йому байдуже до українців і до України», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 4 лютого, Верховна Рада України схвалила рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі.

Згідно з рішенням, передбачається направити для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі миротворчий контингент загальною чисельністю до 60 осіб з числа миротворчого контингенту України, який діє у складі Місії ООН у Ліберії, у строки, визначені Радою Безпеки ООН, на період до трьох місяців.

До складу авіаційної групи для надання підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі планується також додатково залучити три бойові вертольоти Мі-24.

Довідка УНІАН. Рада безпеки ООН та командування сил ООН у Ліберії прийняли рішення посилити присутність миротворців у Кот-Д’Івуарі.

4 листопада 2010 року Верховна Рада схвалила рішення Президента України щодо участі миротворчого контингенту України в наданні оперативної підтримки Місії ООН у Кот-д`Івуарі.

Із 26 листопада українські військовослужбовці зі складу 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України Місії ООН у Ліберії забезпечують оперативну підтримку Місії ООН – патрулюють із повітря проблемні території.

Загалом, у Кот-д’Івуарі завдання Місії ООН виконують 23 військовослужбовця та 2 вертольота Мі-8 української вертолітної групи, які базуються на території міжнародного аеропорту в місті Буаке.