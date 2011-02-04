Тимошенко: Янукович поставив під загрозу життя 60 українців
"Доказ того, що йому байдуже"
Лідер партія «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає безвідповідальним рішення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Верховної Ради про відправлення українських миротворців в Кот-д’Івуар.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні після чергового допиту в Генеральній прокуратурі.
«Це подія непересічна. Президент країни, який сам ніколи не служив в армії за певних обставин, у якого не служили в армії сини, який зовсім не знає, що таке горе матерів, які втрачають своїх синів на чужій війні. Він узяв і своїм одним дорученням поставив під загрозу життя шістдесяти українців, яких направив на чужу громадянську війну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Лідер партії «Батьківщина» також звернула увагу на те, що депутати дуже швидко підтримали це рішення В.ЯНУКОВИЧА. «Депутати, які давно вже втратили совість, мізки, давно втратили будь-яку відповідальність за свої голосування, які відносяться до більшості у Верховній Раді, зробили свій «одобрямс» цій вказівці ЯНУКОВИЧА і направили людей на війну», - додала вона.
«Я хочу нагадати ЯНУКОВИЧУ, що він сьогодні відправив на війну чиїхось синів і хто буде відповідати за те, що вони втратять, не дай Боже, свої життя перед їхніми матерями, перед їхніми батьками, перед їхніми родинами. Я думаю, що такий вчинок ЯНУКОВИЧА є ще одним доказом того, що йому байдуже до українців і до України», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні 4 лютого, Верховна Рада України схвалила рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі.
Згідно з рішенням, передбачається направити для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі миротворчий контингент загальною чисельністю до 60 осіб з числа миротворчого контингенту України, який діє у складі Місії ООН у Ліберії, у строки, визначені Радою Безпеки ООН, на період до трьох місяців.
До складу авіаційної групи для надання підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі планується також додатково залучити три бойові вертольоти Мі-24.
Довідка УНІАН. Рада безпеки ООН та командування сил ООН у Ліберії прийняли рішення посилити присутність миротворців у Кот-Д’Івуарі.
4 листопада 2010 року Верховна Рада схвалила рішення Президента України щодо участі миротворчого контингенту України в наданні оперативної підтримки Місії ООН у Кот-д`Івуарі.
Із 26 листопада українські військовослужбовці зі складу 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України Місії ООН у Ліберії забезпечують оперативну підтримку Місії ООН – патрулюють із повітря проблемні території.
Загалом, у Кот-д’Івуарі завдання Місії ООН виконують 23 військовослужбовця та 2 вертольота Мі-8 української вертолітної групи, які базуються на території міжнародного аеропорту в місті Буаке.