Європейські студенти: владу в Україні надихає радянська доба

Рада Європейських студентів-демократів занепокоєна вибірковим застосуванням владою України закону проти своїх політичних опонентів.

Про це йдеться у переданій УНІАН офісом Європейських студентів-демократів Резолюції щодо політичних переслідувань в Україні. Резолюцію було одностайно ухвалено на засіданні Ради Європейських студентів-демократів.

“Ми, Європейські студенти-демократи, (студентська організації Європейської народної партії) глибоко занепокоєні рішенням Генеральної прокуратури України заборонити опозиційному лідеру Юлії ТИМОШЕНКО відвідати Брюссель для участі у святкуванні 50-ї річниці нашого заснування, яке відбулося 1 лютого 2011 року. 13 січня Європейські студенти-демократи офіційно запросили Ю.ТИМОШЕНКО взяти участь у святкування 50-ї річниці організації”, - зазначається в документі.

Європейські студенти-демократи вважає, що “дуже важливо забезпечити право опозиційних політиків вільно пересуватися та зустрічатися з представниками європейських інституцій та з європейськими політиками, оскільки це є нормальною практикою роботи будь-якого політика”.

При цьому представники студентської організації визнали “значний вклад Ю.ТИМОШЕНКО у розвиток демократії в Україні та ми глибоко стурбовані регресом демократії, про який повідомляється, зокрема, атаками на свободу слова, залякуванням студентів, вчених, журналістів, бізнесменів, неурядових організацій та опозиційних політиків”.

“Після 20 років своєї незалежності Україна знову стикнулась з небезпекою тоталітарного режиму. Новий уряд ЯНУКОВИЧА не вагаючись вдається до заходів, на які його надихнула радянська доба. З колишнього прем’єр-міністра ТИМОШЕНКО взяли підписку про невиїзд, причому це рішення було прийняте прокуратурою під тиском чинного політичного режиму. Це – яскравий приклад того, що Україна рухається назад на шляху до європейської інтеграції. Крім того, це є свідченням політичного втручання у незалежність правоохоронних органів”, - наголошується в Резолюції.

Європейські студенти-демократи підтримують занепокоєння ЄНП щодо вибіркового застосування українською владою закону проти своїх політичних опонентів. “Останні події мають всі ознаки політичної вмотивованості. Таким актам переслідування не місце у демократичному суспільстві, адже вони суперечать європейським цінностям та нормам поведінки”, - підкреслюється в Резолюції.

“Ми, Європейські студенти-демократи, рішуче витупаємо проти таких заходів, до яких вдається влада демократичної країни, що знаходиться на шляху до європейської інтеграції, і вимагаємо, щоб українська влада поважала фундаментальні права людини, свободу пересування та свободу слова, особливо по відношенню до своїх політичних опонентів”, - наголосили представники європейського студентства.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО отримала два запрошення відвідати Брюссель на початку лютого цього року. Зокрема, на зустріч до штаб-квартири Європейської народної партії в період з 31 січня по 4 лютого Ю.ТИМОШЕНКО запрошували керівники ЄНП Вільфред МАРТЕНС та Антоніо ЛОПЕС-ІСТУРІС. Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО запросили виступити на святкуванні 50-річчя асоціації Європейських студентів-демократів (EDS).

За інформацією Відділу зв’язків із ЗМІ Генпрокуратури, слідчий мотивував свою відмову тим, що на вказаний час призначені слідчі дії у справі. Крім того, є оперативні дані про те, що Ю.ТИМОШЕНКО має намір скористатися поїздкою за кордон, щоб залишити Україну і ухилитися від слідства, наголошувалося в повідомленні Генпрокуратури.